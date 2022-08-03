WinkСериалыБесстыдники1-й сезон6-я серия
Бесстыдники (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
8.92017, Бесстыдники. Серия 6
Драма, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Гоша Груздев — ленивый отец-одиночка, который живет вместе со своей семьей в доме, который давно не видел капитального ремонта. Герой давно забросил себя и совсем не заботится о своих детях, поэтому за ведение хозяйства и воспитание младших братьев и сестер взялась старшая его дочь.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
4.0 IMDb
- АМРежиссёр
Антон
Маслов
- АВРежиссёр
Артур
Виденмеер
- Актёр
Алексей
Шевченков
- ПГАктриса
Полина
Ганшина
- ВЗАктриса
Виктория
Заболотная
- Актёр
Андрей
Чадов
- ПКАктёр
Петр
Кислов
- АЛАктёр
Андрей
Лебедев
- ЭКАктёр
Эльдар
Калимулин
- Актёр
Дмитрий
Белоцерковский
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- КДАктёр
Константин
Давыдов
- ЕНСценарист
Екатерина
Нарши
- ЕГСценарист
Евгений
Григоренко
- АДСценарист
Алла
Дамскер
- АДСценарист
Александр
Даган
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ВСХудожник
Владислав
Серебренников
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- Оператор
Вячеслав
Сотников
- Оператор
Дмитрий
Грибанов
- АРОператор
Артур
Разаков
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов
- АМКомпозитор
Алексей
Массалитинов