Бесстыдники (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Жизнь многодетной семьи с непростой судьбой. Звезда «Химеры» и «Калашникова» Эльдар Калимулин в откровенном драмеди от создателей ситкомов «ИП Пирогова» и «Отель Элеон». Смотрите сериал «Бесстыдники» — 1 сезон онлайн доступен на нашем видеосервисе Wink!



В первом сезоне мы погружаемся в жизнь Груздевых, живущих в подмосковной деревне Мамоново. Семья сталкивается с невзгодами и каждодневными трудностями, которые только укрепляют их сплоченность. Катя, старшая дочь, вынуждена брать на себя роль взрослой, заботясь о младших братьях и сестре, в то время как их отец, Гоша, постоянно попадает в неприятности. Однако несмотря на все трудности, Груздевы не теряют оптимизм и готовы сражаться за свое счастье.



Вас ждет лента о силе духа, семейных ценностях и о том, что иногда для счастья нужно пройти через множество испытаний. Если готовы пережить вместе с героями их падения и взлеты, начинайте смотреть сериал «Бесстыдники» — 1 сезон в хорошем качестве доступен в онлайн-кинотеатре Wink!



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