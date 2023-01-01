Бесстыдники (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Российская адаптация британской черной комедии о проблемных родственниках. Андрей Чадов и звезда «Лады Голд» Эльдар Калимулин в драмеди от создателей «Поехавшей» и «Вампиров средней полосы».



В подмосковной деревне Мамоново живет большая и бедная семья Груздевых. Глава семейства Гоша — безработный алкоголик, на которого жена оставила шестерых детей. Пока ленивый отец-одиночка продолжает вести праздную жизнь, старшая дочь Катя берет на себя воспитание остальных детей. Тем временем подрастающее поколение даже радо, что непутевые родители оставили их в покое. Юных Груздевых ждет множество испытаний, но, привыкшие полагаться только на себя, подростки готовы бороться за право на лучшую жизнь.



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