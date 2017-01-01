Бесстыдники (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Гоша Груздев — ленивый отец-одиночка, который живет вместе со своей семьей в доме, который давно не видел капитального ремонта. Герой давно забросил себя и совсем не заботится о своих детях, поэтому за ведение хозяйства и воспитание младших братьев и сестер взялась старшая его дочь.



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