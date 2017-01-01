Бесстыдники. Серия 3
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Бесстыдники (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.82017, Бесстыдники. Серия 3
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Гоша Груздев — ленивый отец-одиночка, который живет вместе со своей семьей в доме, который давно не видел капитального ремонта. Герой давно забросил себя и совсем не заботится о своих детях, поэтому за ведение хозяйства и воспитание младших братьев и сестер взялась старшая его дочь.

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Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бесстыдники»

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