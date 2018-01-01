Березка (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2018, Березка. Серия 6
Мелодрама12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Вот уже 70 лет ансамбль «Березка» завораживает зрителей диковинным «плывущим» шагом, создающим впечатление, будто девушки стоят на месте, а сцена под ними вращается. Талантливым танцовщицам - дерзкой провинциалке Варе, амбициозной красавице из Таллинна Эдите и коренной москвичке Лене - предстоит пройти непростой путь к большой сцене, невзирая на череду взлeтов и падений.
Сериал Березка 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- АБРежиссёр
Александр
Баранов
- Актриса
Любовь
Константинова
- ОБАктриса
Ольга
Бобкова
- Актриса
Алёна
Коломина
- Актриса
Лидия
Вележева
- Актриса
Мария
Порошина
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актриса
Нина
Усатова
- Актриса
Надежда
Маркина
- Актёр
Сергей
Шакуров
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ИППродюсер
Илья
Папернов
- ВВХудожник
Вячеслав
Виданов
- ИПХудожница
Изольда
Порхунова
- ЕСОператор
Егор
Суровцев
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов
- ОЛКомпозитор
Олег
Ладов