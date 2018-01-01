Березка. Серия 2
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Березка (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2018, Березка. Серия 2
Мелодрамы12+

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Сюжет

Вот уже 70 лет ансамбль «Березка» завораживает зрителей диковинным «плывущим» шагом, создающим впечатление, будто девушки стоят на месте, а сцена под ними вращается. Талантливым танцовщицам - дерзкой провинциалке Варе, амбициозной красавице из Таллинна Эдите и коренной москвичке Лене - предстоит пройти непростой путь к большой сцене, невзирая на череду взлeтов и падений.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Березка»