Беглец. Сезон 1. Серия 1
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Беглец (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2017, Беглец. Сезон 1. Серия 1
Комедия, Криминал18+

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О сериале

Московский аферист Миша по кличке Лeха Плут кидает своего босса на круглую сумму и скрывается в родном городе на Черноморском побережье. Герой устраивается в полицию и активно применяет в новой работе обширные познания о криминальном мире, а бывшие подельники ищут его по всей России.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беглец»