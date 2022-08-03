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Беглец
1-й сезон

Беглец (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, Беглец. Сезон 1 2 серии
Комедия, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Московский аферист Миша по кличке Лeха Плут кидает своего босса на круглую сумму и скрывается в родном городе на Черноморском побережье. Герой устраивается в полицию и активно применяет в новой работе обширные познания о криминальном мире, а бывшие подельники ищут его по всей России.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беглец»