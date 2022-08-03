Московский аферист Миша по кличке Лeха Плут кидает своего босса на круглую сумму и скрывается в родном городе на Черноморском побережье. Герой устраивается в полицию и активно применяет в новой работе обширные познания о криминальном мире, а бывшие подельники ищут его по всей России.

