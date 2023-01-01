Беглец
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Беглец

Беглец (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Беглец 1 сезон
Комедии, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Московский аферист Миша по кличке Лeха Плут кидает своего босса на круглую сумму и скрывается в родном городе на Черноморском побережье. Герой устраивается в полицию и активно применяет в новой работе обширные познания о криминальном мире, а бывшие подельники ищут его по всей России.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беглец»

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