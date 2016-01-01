Беги! Сезон 1. Серия 4
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Беги! (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.52016, Беги! Сезон 1. Серия 4
Боевики, Русские18+

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Сюжет

Капитан полиции Николай Маркин едет в расположение колонии строгого режима где-то в тайге. У него секретное задание. Но добраться до колонии он не успевает: в трех километрах от въезда в зону Николай становится свидетелем побега заключенного, Дмитрия Воронкова...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Русские, Боевики, Детективы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беги!»

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