Беги! (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.52016, Беги! Сезон 1. Серия 3
Боевик, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Капитан полиции Николай Маркин едет в расположение колонии строгого режима где-то в тайге. У него секретное задание. Но добраться до колонии он не успевает: в трех километрах от въезда в зону Николай становится свидетелем побега заключенного, Дмитрия Воронкова...
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Андрей
Волгин
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актриса
Екатерина
Редникова
- Актёр
Денис
Шведов
- Актёр
Иван
Жидков
- Актриса
Татьяна
Казючиц
- МТАктёр
Михаил
Трясоруков
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Марцинкевич
- ИВАктёр
Игорь
Власов
- ГНАктёр
Григорий
Никитин
- НКАктёр
Николай
Кий
- ИКСценарист
Иван
Криворучко
- ОГСценарист
Ольга
Городецкая
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- АШПродюсер
Антон
Шварц
- АРХудожник
Андрей
Розин
- АСМонтажёр
Анатоль
Соловей
- Оператор
Вячеслав
Лисневский
- МЭКомпозитор
Марк
Эрман