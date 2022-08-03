Беги! (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Беги! Сезон 1. Серия 1
8.52016, Беги! Сезон 1. Серия 1
Боевик, Детектив18+

О сериале

Капитан полиции Николай Маркин едет в расположение колонии строгого режима где-то в тайге. У него секретное задание. Но добраться до колонии он не успевает: в трех километрах от въезда в зону Николай становится свидетелем побега заключенного, Дмитрия Воронкова...

Россия
Боевик, Детектив
SD
46 мин / 00:46

7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

