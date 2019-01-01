Барри. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Барри
2-й сезон
7-я серия
7.92019, Barry
Боевики, Драмы18+
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Барри (сериал, 2019) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

Сюжет

Билл Хейдер возвращается к образу депрессивного киллера во 2 сезоне сериала «Барри», который расскажет, к чему привело убийство Дженис Мосс. Постановка, в которую Барри и его товарищи по актерским курсам вложили столько сил, под угрозой. Исчезновение Дженис психологически уничтожило Джина, который перестал приходить на репетиции. Барри кажется единственным, кто переживает за судьбу спектакля, к тому же его отношения с Салли никак не сдвинутся с мертвой точки. Правда, у бывшего наемного убийцы есть проблемы посерьезнее. Новый киллер, с которым работает Фьюкс, с треском проваливает дело, в результате чего бывший куратор Барри оказывается за решеткой. Очень скоро полиция находит улики, которые связывают его с главным героем.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал, Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Барри»