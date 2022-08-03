Барри (сериал, 2019) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Барри. Сезон 2. Серия 8
Барри
2-й сезон
8-я серия
7.92019, Barry
Боевик, Криминал18+
О сериале

Билл Хейдер возвращается к образу депрессивного киллера во 2 сезоне сериала «Барри», который расскажет, к чему привело убийство Дженис Мосс. Смотрите сериал «Барри» в подписке Amediateka на Wink.

Постановка, в которую Барри и его товарищи по актерским курсам вложили столько сил, под угрозой. Исчезновение Дженис психологически уничтожило Джина, который перестал приходить на репетиции. Барри кажется единственным, кто переживает за судьбу спектакля, к тому же его отношения с Салли никак не сдвинутся с мертвой точки. Правда, у бывшего наемного убийцы есть проблемы посерьезнее. Новый киллер, с которым работает Фьюкс, с треском проваливает дело, в результате чего бывший куратор Барри оказывается за решеткой. Очень скоро полиция находит улики, которые связывают его с главным героем.

Смотрите 2 сезон сериала «Барри» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
33 мин / 00:33

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.3 IMDb

