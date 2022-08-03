Барри (сериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Билл Хейдер возвращается к образу депрессивного киллера во 2 сезоне сериала «Барри», который расскажет, к чему привело убийство Дженис Мосс. Смотрите сериал «Барри» в подписке Amediateka на Wink.
Постановка, в которую Барри и его товарищи по актерским курсам вложили столько сил, под угрозой. Исчезновение Дженис психологически уничтожило Джина, который перестал приходить на репетиции. Барри кажется единственным, кто переживает за судьбу спектакля, к тому же его отношения с Салли никак не сдвинутся с мертвой точки. Правда, у бывшего наемного убийцы есть проблемы посерьезнее. Новый киллер, с которым работает Фьюкс, с треском проваливает дело, в результате чего бывший куратор Барри оказывается за решеткой. Очень скоро полиция находит улики, которые связывают его с главным героем.
Смотрите 2 сезон сериала «Барри» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Билл
Хейдер
- АБРежиссёр
Алек
Берг
- Режиссёр
Хиро
Мурай
- МКРежиссёр
Мэгги
Кэри
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актёр
Стивен
Рут
- СГАктриса
Сара
Голдберг
- ЭКАктёр
Энтони
Кэрриган
- ГУАктёр
Генри
Уинклер
- ДКАктриса
Д’Арси
Карден
- МИАктёр
Майкл
Ирби
- РДАктёр
Райтор
Дойл
- ДБАктёр
Даррел
Бритт-Гибсон
- ЭКАктёр
Энди
Кэри
- АБСценарист
Алек
Берг
- Сценарист
Билл
Хейдер
- АБПродюсер
Алек
Берг
- Продюсер
Билл
Хейдер
- ЛСПродюсер
Лиз
Сарнофф
- ТБХудожник
Тайлер
Б. Робинсон
- РТХудожник
Ричард
Тойон
- ЭШХудожник
Эрик
Шуновер
- АГМонтажёр
Али
Грир
- ДБМонтажёр
Джефф
Бьюкэнэн
- КРМонтажёр
Кайл
Рейтер
- ФГМонтажёр
Фрэнки
Гуттман
- КХОператор
Карл
Херц
- БТОператор
Брэндон
Трост
- ДУКомпозитор
Дэвид
Уинго