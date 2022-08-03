Балабол. Месть. Серия 7
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Балабол
2-й сезон
7-я серия
9.32018, Балабол. Месть. Серия 7
Криминал16+

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Балабол (сериал, 2018) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Скорая свадьба дочери заставляет одинокого следователя Александра «Балабола» Балабина задуматься о собственном счастье. Он пытается наладить отношения с первой и единственной своей любовью, бывшей женой Леной. Но работа, которая не знает ни сна, ни отдыха, снова отвлекает опера от семьи.

Страна
Россия
Жанр
Криминал
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Балабол»