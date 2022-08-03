Wink
Сериалы
Балабол
5-й сезон

Балабол (сериал, 2020) сезон 5 смотреть онлайн

9.32020, Балабол. Сезон 5 20 серий
Криминал16+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Провинциальный опер Александр Балабин по прозвищу «Балабол» дослужился до майора. В семейной жизни тоже большие перемены: разорвав отношения с женой Леной, герой заводит роман с прекрасной незнакомкой. А преступность в городе не дремлет: чeрные риэлторы, афера с картинами, наркобизнес и таинственный мститель.

Страна
Россия
Жанр
Криминал

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Балабол»