9.32018, Балабол. Месть. Серия 1
Криминал, Детектив16+
Балабол (сериал, 2018) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Скорая свадьба дочери заставляет одинокого следователя Александра «Балабола» Балабина задуматься о собственном счастье. Он пытается наладить отношения с первой и единственной своей любовью, бывшей женой Леной. Но работа, которая не знает ни сна, ни отдыха, снова отвлекает опера от семьи.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
4.3 IMDb
- Актёр
Константин
Юшкевич
- ИШАктёр
Илья
Шляга
- Актёр
Вадим
Андреев
- Актриса
Инга
Оболдина
- Актриса
Ирина
Низина
- МПАктриса
Мария
Пирогова
- ИААктёр
Иван
Агапов
- АСАктёр
Александр
Самойлов
- ИСАктёр
Игорь
Старосельцев
- ЕЧАктриса
Елена
Чарквиани
- АШСценарист
Андрей
Шишов
- РАПродюсер
Рауф
Атамалибеков
- ИШХудожник
Игорь
Широков
- НРХудожница
Наталья
Радина
- ИЛМонтажёр
Иван
Лисичкин
- ДСОператор
Дмитрий
Савинов
- ИТКомпозитор
Илья
Трусковский