Балабол. Месть. Серия 10
Wink
Сериалы
Балабол
2-й сезон
10-я серия
9.32018, Балабол. Месть. Серия 10
Криминал, Комедии16+

Балабол (сериал, 2018) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

Сюжет

Скорая свадьба дочери заставляет одинокого следователя Александра «Балабола» Балабина задуматься о собственном счастье. Он пытается наладить отношения с первой и единственной своей любовью, бывшей женой Леной. Но работа, которая не знает ни сна, ни отдыха, снова отвлекает опера от семьи.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Детективы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Балабол»