Балабол (сериал, 2018) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Скорая свадьба дочери заставляет одинокого следователя Александра «Балабола» Балабина задуматься о собственном счастье. Он пытается наладить отношения с первой и единственной своей любовью, бывшей женой Леной. Но работа, которая не знает ни сна, ни отдыха, снова отвлекает опера от семьи.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
4.3 IMDb
- Актёр
Константин
Юшкевич
- ИШАктёр
Илья
Шляга
- Актёр
Вадим
Андреев
- Актриса
Инга
Оболдина
- Актриса
Ирина
Низина
- МПАктриса
Мария
Пирогова
- ИААктёр
Иван
Агапов
- АСАктёр
Александр
Самойлов
- ИСАктёр
Игорь
Старосельцев
- ЕЧАктриса
Елена
Чарквиани
- АШСценарист
Андрей
Шишов
- РАПродюсер
Рауф
Атамалибеков
- ИШХудожник
Игорь
Широков
- НРХудожница
Наталья
Радина
- ИЛМонтажёр
Иван
Лисичкин
- ДСОператор
Дмитрий
Савинов
- ИТКомпозитор
Илья
Трусковский