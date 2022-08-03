Балабол (сериал, 2018) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Балабол. Месть. Серия 5
Криминал, Комедия16+

О сериале

Скорая свадьба дочери заставляет одинокого следователя Александра «Балабола» Балабина задуматься о собственном счастье. Он пытается наладить отношения с первой и единственной своей любовью, бывшей женой Леной. Но работа, которая не знает ни сна, ни отдыха, снова отвлекает опера от семьи.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Балабол»