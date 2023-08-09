Бабье лето. Сезон 1. Серия 13
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Бабье лето
1-й сезон
13-я серия

Бабье лето (сериал, 2015) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

8.52015, Бабье лето. Сезон 1. Серия 13
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

У Анны есть все. Любимая дочь Даша, любимая работа, любимый дом. И пусть они с дочкой часто ссорятся, пусть зарплата в библиотеке небольшая, пусть в квартире давно не было ремонта, но Анна привыкла ценить то, что имеет, и уверена, что надеяться на перемены в ее годы бессмысленно. Но день сороколетия преподносит Анне множество сюрпризов...Именно с этого дня начинаются и самые страшные испытания, и самые неожиданные перемены в жизни Анны и всех ее близких...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бабье лето»