А.Л.Ж.И.Р. (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
9.22018, А.Л.Ж.И.Р. Серия 8
Исторический, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Фильм рассказывает об одном из самых суровых сталинских женских лагерей, существовавших в СССР.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Касаткин
- Актриса
Дарья
Екамасова
- Актриса
Екатерина
Гусева
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- Актёр
Алексей
Шевченков
- ККАктриса
Клавдия
Коршунова
- Актёр
Владимир
Мишуков
- Актриса
Наталья
Аринбасарова
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- Актёр
Кирилл
Полухин
- АЖАктриса
Анна
Жара
- МЗСценарист
Мариэтта
Захарян
- НБСценарист
Наталия
Будкина
- АБСценарист
Анна
Бербеницкая
- НБПродюсер
Наталия
Будкина
- НБПродюсер
Наталья
Берсенева
- ВТХудожник
Владислав
Травинский
- ВСХудожник
Владимир
Салимов
- СКХудожница
Светлана
Куликовская
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- РГОператор
Руслан
Герасименков
- АЛКомпозитор
Антон
Лубченко