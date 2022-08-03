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А.Л.Ж.И.Р.
1-й сезон

А.Л.Ж.И.Р. (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

9.22018, А.Л.Ж.И.Р. Сезон 1 11 серий
Исторический, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Фильм рассказывает об одном из самых суровых сталинских женских лагерей, существовавших в СССР.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «А.Л.Ж.И.Р.»