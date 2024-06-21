Алекс Лютый (сериал, 2019) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Алекс Лютый. Сезон 3. Серия 6
Алекс Лютый
3-й сезон
6-я серия
Детектив18+
Советская милиция ловит уцелевшего нацистского преступника. Ретродетектив с Сергеем Пускепалисом по реальной истории
Новое расследование подполковника Елисеева, который пытается найти детдомовцев, пропавших в Великую Отечественную войну. Смотрите сериал «Алекс Лютый» в подписке Амедиатека на Wink.

Продолжение истории Андрея Елисеева, который вновь раскрывает тайну, связанную с нацистскими преступлениями. В Ленинградской области происходит загадочное самоубийство: счеты с жизнью сводит пенсионер по фамилии Рощин, каким-то образом раздобывший пистолет. На место происшествия прибывает подполковник Елисеев, который быстро понимает, что Рощин вовсе не тот, за кого себя выдает. Под этим именем уже много лет скрывался немецкий коллаборационист Манкевич, во время Великой Отечественной войны возглавлявший отряд карателей. Именно с их деятельностью связывали исчезновение детдомовцев, прятавшихся в музее недалеко от базы преступников. В архиве Алекса Лютого Елисеев находит информацию об участниках преступной группировки, но вскоре все они начинают таинственным образом гибнуть.

Кто стоит за этими смертями и куда исчезли дети? Смотрите 3 сезон сериала «Алекс Лютый» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

Россия
Детектив
47 мин / 00:47

8.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

