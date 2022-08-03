257 причин, чтобы жить (сериал, 2020) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Отечественное драмеди о поиске смысла жизни после трех лет борьбы с раком от режиссера «Отеля Элеон» и «Контейнера». Женя Короткова смогла победить рак и добиться ремиссии спустя три года упорной борьбы, однако на фоне этой радости она сталкивается с предательством самых близких людей. Ее молодой человек Митя не очень рад этой победе, ведь он уже завел отношения на стороне. Сестра давно ворует деньги, отправленные Жене добрыми людьми на лечение страшного заболевания. Бедная девушка еще никогда в жизни не чувствовала себя такой потерянной. Случайно она находит старый дневник, в котором когда-то давно записала 256 причин, чтобы продолжать жить. Женя добавляет еще одну причину и отправляется в путь, чтобы исполнить все заветные желания из списка и стать счастливой. Удастся ли Жене забыть о жалости к себе и обрести то, о чем она давно мечтала? Сериал «257 причин, чтобы жить» смотреть онлайн бесплатно можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!

