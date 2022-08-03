257 причин, чтобы жить (сериал, 2020) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн
О сериале
Отечественное драмеди о поиске смысла жизни после трех лет борьбы с раком от режиссера «Отеля Элеон» и «Контейнера». Женя Короткова смогла победить рак и добиться ремиссии спустя три года упорной борьбы, однако на фоне этой радости она сталкивается с предательством самых близких людей. Ее молодой человек Митя не очень рад этой победе, ведь он уже завел отношения на стороне. Сестра давно ворует деньги, отправленные Жене добрыми людьми на лечение страшного заболевания. Бедная девушка еще никогда в жизни не чувствовала себя такой потерянной. Случайно она находит старый дневник, в котором когда-то давно записала 256 причин, чтобы продолжать жить. Женя добавляет еще одну причину и отправляется в путь, чтобы исполнить все заветные желания из списка и стать счастливой. Удастся ли Жене забыть о жалости к себе и обрести то, о чем она давно мечтала? Сериал «257 причин, чтобы жить» смотреть онлайн бесплатно можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!
- Режиссёр
Максим
Свешников
- ПМАктриса
Полина
Максимова
- Актёр
Егор
Корешков
- Актриса
Маруся
Фомина
- АГАктриса
Ася
Громова
- Актриса
Дарья
Руденок
- МГАктёр
Михаил
Грищенко
- Актёр
Роман
Маякин
- Актриса
Юлия
Топольницкая
- АПАктриса
Анастасия
Попова
- Актёр
Сергей
Годин
- Сценарист
Алексей
Ляпичев
- Сценарист
Дарья
Воротынцева
- НМСценарист
Николай
Муратов
- ДКСценарист
Денис
Кагарманов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АБХудожник
Андрей
Белан
- ЯМХудожник
Ярослав
Митурич
- ГМХудожница
Гелена
Мартемьянова
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- Оператор
Юрий
Никогосов
- ИАОператор
Илья
Авербах
- Оператор
Федор
Стручев
- МККомпозитор
Михаил
Кадурин
- АБКомпозитор
Александр
Бессонов