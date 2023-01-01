Российские фильмы о семье
Ко Дню семьи, любви и верности: наше кино о се�мейных ценностях.
9.3
Родные
2021, 97 мин
8.9
Виктория
2020, 88 мин
9.1
Самый Новый год!
2020, 76 мин
7.6
Понаехали
2020, 80 мин
Бесплатно
8.0
Керосин
2019, 73 мин
Бесплатно
8.4
СуперБобровы. Народные мстители
2018, 85 мин
8.4
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
2017, 86 мин
Бесплатно
8.2
Карп отмороженный
2017, 95 мин
Бесплатно
9.1
СуперБобровы
2016, 91 мин
9.1
Горько! 2
2014, 96 мин
Бесплатно
9.0
Мамы 3
2014, 88 мин
Бесплатно
9.1
Папа
2004, 94 мин
8.0
Возвращение
2003, 105 мин