Николь Кидман
20 июня отмечает день рождения обладательница «Оскара» Николь Кидман. По этому случаю собрали коллекцию фильмов и сериалов с актрисой.
9.4
Лев
2016, 113 мин
8.8
Другие
2001, 100 мин
8.9
Vogue: Глазами редактора
2012, 59 мин
9.0
Принцесса Монако
2014, 98 мин
8.7
Прежде чем я усну
2014, 88 мин
Бесплатно
8.5
Хемингуэй и Геллхорн
2012, 148 мин
8.8
Тайна в их глазах
2015, 106 мин
Бесплатно
9.0
1+1: Голливудская история
2018, 118 мин
8.4
Оседлавший ветер
1986, 88 мин
Бесплатно
8.1
Что скрывает ложь
2011, 86 мин
7.6
Время возмездия
2018, 115 мин
7.2
Плохая девочка
2024, 113 мин