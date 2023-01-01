Фильмы про зомби
8.1
Армия мертвых в Пусане
2021, 109 мин
7.5
Пришелец из будущего
2022, 97 мин
7.6
Жуткая семейка. Свадебный переполох
2023, 97 мин
Бесплатно
7.4
Рассвет мертвецов
1978, 114 мин
Бесплатно
7.1
Ночь живых мертвецов
1968, 92 мин
Бесплатно
7.1
Чистота крови
2019, 93 мин
8.7
Поезд в Пусан 2: Полуостров
2020, 110 мин
Бесплатно
7.3
Станция «Сеул»
2016, 88 мин
Бесплатно
8.3
Маленькие чудовища
2019, 90 мин
7.8
Офисный беспредел
2018, 84 мин
7.6
День мертвецов: Злая кровь
2018, 86 мин
Бесплатно
9.1
Поезд в Пусан
2016, 113 мин
Бесплатно
7.5
Зараженная
2014, 91 мин