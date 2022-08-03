Париж. Город Zомби (фильм, 2018) смотреть онлайн

Одинокий мужчина заперт в многоквартирном доме, пока снаружи бушует эпидемия ходячих мертвецов. Экспериментальный хоррор «Париж. Город zомби» (2018) — история об одиночестве в постапокалиптическом мире.



В последний вечер перед концом света Сэм приходит в гости к бывшей девушке, которая снимает квартиру в Париже, чтобы забрать оставленные вещи. Так он случайно оказывается на вечеринке, где знакомится с ее новым парнем и напивается до беспамятства. На следующий день он обнаруживает себя в одиночестве: все люди вокруг превратились в плотоядных зомби. Теперь дом становится для Сэма крепостью: он учится выживать, отбиваться от мертвецов и налаживает скромный быт. Однако ему еще предстоит решить, стоит ли такая жизнь усилий.



Получится ли у Сэма сохранить рассудок, покажет фильм «Париж. Город zомби». Оставайтесь на Wink и смотрите атмосферный французский хоррор.

