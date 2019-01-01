Чистота крови (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Очень странные дела творятся в индейской резервации Красный Ворон. Мертвецы оживают под действием загадочного вируса и жаждут крови. При этом у коренного населения оказывается иммунитет к заразе, и вся ответственность за спасение земли от полчищ агрессивных зомби ложится на его немногочисленных представителей. Конфликт краснокожих и бледнолицых приобретает совершенно новый оттенок.



Чистота крови смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.