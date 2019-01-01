Чистота крови (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Очень странные дела творятся в индейской резервации Красный Ворон. Мертвецы оживают под действием загадочного вируса и жаждут крови. При этом у коренного населения оказывается иммунитет к заразе, и вся ответственность за спасение земли от полчищ агрессивных зомби ложится на его немногочисленных представителей. Конфликт краснокожих и бледнолицых приобретает совершенно новый оттенок.
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Информация
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДБРежиссёр
Джефф
Барнеби
- МГАктёр
Майкл
Грейес
- ЭТАктриса
Эль-Майя
Тэйлфизерс
- Актёр
Форрест
Гудлак
- КГАктёр
Кайова
Гордон
- ОСАктриса
Оливия
Скривен
- СЛАктёр
Стоунхорс
Лоне Гоуман
- БОАктёр
Брэндон
Оакес
- УБАктёр
Уильям
Белло
- ГФАктёр
Гэри
Фармер
- ДБСценарист
Джефф
Барнеби
- НБПродюсер
Натаниель
Болотин
- ТБПродюсер
Тодд
Браун
- ДКПродюсер
Джон
Кристу
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ДБМонтажёр
Джефф
Барнеби
- ДБКомпозитор
Джефф
Барнеби