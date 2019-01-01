Чистота крови
Wink
Фильмы
Чистота крови
7.12019, Blood Quantum
Ужасы93 мин18+
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Чистота крови (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Очень странные дела творятся в индейской резервации Красный Ворон. Мертвецы оживают под действием загадочного вируса и жаждут крови. При этом у коренного населения оказывается иммунитет к заразе, и вся ответственность за спасение земли от полчищ агрессивных зомби ложится на его немногочисленных представителей. Конфликт краснокожих и бледнолицых приобретает совершенно новый оттенок.

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чистота крови»

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