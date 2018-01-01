Фильмы и сериалы про постапокалипсис
Последние из нас: коллекция фильмов и сериалов о выживших после глобальных катастроф.

Постер к фильму В потерянных землях 2025
7.6

В потерянных землях

2025, 96 мин
Постер к фильму Эра выживания 2022
6.7

Эра выживания

2022, 109 мин
Постер к фильму Администратор прощаний. Введение 2022
5.8

Администратор прощаний. Введение

2022, 16 мин
Постер к фильму Жажда золота 2021
6.4

Жажда золота

2021, 92 мин
Постер к фильму Узники страны призраков 2021
5.0

Узники страны призраков

2021, 98 мин
Постер к фильму Последняя женщина на Земле 2019
7.0

Последняя женщина на Земле

2019, 93 мин
Постер к фильму Дитя робота 2019
8.2

Дитя робота

2019, 108 мин
Постер к фильму Свет моей жизни 2019
7.6

Свет моей жизни

2019, 114 мин
Постер к фильму Мир будущего 2018
6.3

Мир будущего

2018, 84 мин
Постер к фильму Ремнант: Все еще вижу тебя 2018
8.4

Ремнант: Все еще вижу тебя

2018, 93 мин
Постер к фильму Оно приходит ночью 2017
6.4

Оно приходит ночью

2017, 87 мин
Постер к фильму Сквозь снег 2013
8.0

Сквозь снег

2013, 120 мин
Постер к фильму Терминатор 2: Судный день 1991
9.6

Терминатор 2: Судный день

1991, 147 мин
