Оно приходит ночью (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Цивилизацию поражает зловещая эпидемия, превращающая инфицированных в чудовищных монстров. Мир погружается в невыносимый ужас. Спасаясь от гибели, отец прячет свою семью в заброшенном доме в чаще леса. Однажды на пороге дома появляются незнакомцы...

