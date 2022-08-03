Оно приходит ночью (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
6.42017, It Comes at Night
Ужасы, Драма87 мин18+
О фильме
Цивилизацию поражает зловещая эпидемия, превращающая инфицированных в чудовищных монстров. Мир погружается в невыносимый ужас. Спасаясь от гибели, отец прячет свою семью в заброшенном доме в чаще леса. Однажды на пороге дома появляются незнакомцы...
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ТЭРежиссёр
Трей
Эдвард Шульц
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- КЭАктёр
Кристофер
Эбботт
- КЭАктриса
Кармен
Эджого
- РКАктриса
Райли
Кио
- КХАктёр
Келвин
Харрисон мл.
- ГРАктёр
Гриффин
Роберт Фолкнер
- ДПАктёр
Дэвид
Пендлтон
- МАктёр
Мики
- ЧДАктёр
Чейз
Джолиет
- МОАктёр
Мик
О’Рурк
- ТЭСценарист
Трей
Эдвард Шульц
- ДРПродюсер
Джастин
Р. Чан
- КДПродюсер
Кори
Деклер
- Продюсер
Джоэл
Эдгертон
- ЧДПродюсер
Чейз
Джолиет
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- МКХудожница
Меган
Касперлик
- СЛХудожница
Сэлли
Леви
- МХМонтажёр
Мэттью
Хэннем
- ТЭМонтажёр
Трей
Эдвард Шульц
- ДДОператор
Дрю
Дэниелс
- БМКомпозитор
Брайан
МакОмбер