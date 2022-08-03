Оно приходит ночью
Wink
Фильмы
Оно приходит ночью

Оно приходит ночью (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

6.42017, It Comes at Night
Ужасы, Драма87 мин18+

О фильме

Цивилизацию поражает зловещая эпидемия, превращающая инфицированных в чудовищных монстров. Мир погружается в невыносимый ужас. Спасаясь от гибели, отец прячет свою семью в заброшенном доме в чаще леса. Однажды на пороге дома появляются незнакомцы...

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Оно приходит ночью»