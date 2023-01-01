WinkВсе подборкиЛучшая коллекция кино про дрифт, гонщиков и тачки
Лучшая коллекция кино про дрифт, гонщиков и тачки
Фильмы о гонках - одна из самых универсальных форм развлечения. Их можно и нужно смотреть, неоднократно пе�ресматривать, сохранять в свою коллекцию, а когда у вас будет настроение для просмотра гонок, вы всегда сможете включить классику или новинку из этой подборки. Существует так много различных видов фильмов о гонках и погоне, дрифте и трюках, что бывает трудно выбрать только один, поэтому мы сделали для вас эту подборку. Каждый боевик и гоночный фильм, который вы увидите, даст вам возможность взглянуть на автомобильный спорт и на то, каково это - управлять автомобилем.
8.4
Большая гонка. Ауди против Лянчи
2024, 103 мин
Бесплатно
8.1
Гонщики на драйве
2023, 118 мин
Бесплатно
8.1
Сыновья скорости: Хант против Лауды
2022, 81 мин
Бесплатно
8.9
Льюис Хэмилтон: Формула победы
2021, 64 мин
Бесплатно
8.4
Такси 5
2018, 97 мин
Бесплатно
8.2
Тачка на миллион
2018, 108 мин
8.9
Овердрайв
2017, 89 мин
8.9
Скандинавский форсаж: Гонки на льду
2016, 93 мин
Бесплатно
8.9
Скандинавский форсаж
2014, 89 мин
Бесплатно
9.3
Гонка
2013, 117 мин
8.8
Драйв
2011, 96 мин
9.5
Такси 4
2007, 87 мин
Бесплатно
9.6
Самый быстрый Indian
2005, 121 мин
Бесплатно
9.6
Такси 3
2003, 83 мин
Бесплатно
9.6
Такси 2
2000, 84 мин
Бесплатно
9.5
Такси
1998, 85 мин
Бесплатно
8.5
Гонки «Пушечное ядро»
1981, 91 мин
Бесплатно
7.1
Дикая гонка
1960, 59 мин
Бесплатно