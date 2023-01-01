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Лучшая коллекция кино про дрифт, гонщиков и тачки

Фильмы о гонках - одна из самых универсальных форм развлечения. Их можно и нужно смотреть, неоднократно пе�ресматривать, сохранять в свою коллекцию, а когда у вас будет настроение для просмотра гонок, вы всегда сможете включить классику или новинку из этой подборки. Существует так много различных видов фильмов о гонках и погоне, дрифте и трюках, что бывает трудно выбрать только один, поэтому мы сделали для вас эту подборку. Каждый боевик и гоночный фильм, который вы увидите, даст вам возможность взглянуть на автомобильный спорт и на то, каково это - управлять автомобилем.