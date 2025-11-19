Быстрее ветра (фильм, 2025) смотреть онлайн

Талантливая гонщица возвращается в профессиональный спорт и влюбляется в своего конкурента. Фильм «Быстрее ветра» — романтичная драма на высоких скоростях.



Макс всю жизнь обожала гонки, однако ей пришлось оставить амбиции в прошлом. Однажды на картинге ее замечает ушедший на пенсию гонщик, который сразу же видит в Макс природный талант. Уверенный, что она зря бросила любимое дело, он уговаривает Макс вновь вернуться за руль и поступить в академию, где обучают лучших гонщиков для «Формулы 1». Однако в академии Макс ждет не только учеба и тренировки — там она знакомиться с Уиллом, и между ними сразу же возникает сильное притяжение. Однако Макс еще не знает, что именно Уилл станет ее главным противником в битве за чемпионский титул «Формулы 1».



Что одержит верх — стремление к победе или любовь — расскажет «Быстрее ветра». Фильм 2025 года вы найдете в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

