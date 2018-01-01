Wink
Быстрее ветра
Актёры и съёмочная группа фильма «Быстрее ветра»

Актёры и съёмочная группа фильма «Быстрее ветра»

Актёры

Паола Локателли

Paola Locatelli
АктрисаMax
Альбан Ленуар

Alban Lenoir
АктёрStanislas de Clermont-Tonnerre
Анн Маривен

Anne Marivin
АктрисаPauline
Матильда Ламюс

Mathilde La Musse
АктрисаMélanie
Чеки Карио

Tchéky Karyo
АктёрLe Duc
Гай Ричардсон

Guy Richardson
АктёрLe Duc
Кристьяно Гуирейро

Cristiano Guerreiro
Актёр

Сценаристы

Клеман Мисерез

Clément Miserez
Сценарист
Давид Моро

David Moreau
Сценарист

Продюсеры

Клеман Мисерез

Clément Miserez
Продюсер
Матье Вартер

Matthieu Warter
Продюсер