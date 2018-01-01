Фильмы и сериалы про зомби
Коллекция живых мертвецов! Смотрите лучшие истории про восставших из мёртвых. Ужасы, комедии, пародии и даже истории любви: от франшизы «Обитель зла» до переосмысления жанра в корейской дилогии «Поезд в Пусан».
8.1
Армия мертвых в Пусане
2021, 109 мин
Бесплатно
7.5
Пришелец из будущего
2022, 97 мин
Бесплатно
7.8
Жуткая семейка. Свадебный переполох
2023, 97 мин
Бесплатно
7.1
Ночь живых мертвецов
1968, 92 мин
Бесплатно
7.1
Чистота крови
2019, 93 мин
8.7
Поезд в Пусан 2: Полуостров
2020, 110 мин
Бесплатно
7.2
Станция «Сеул»
2016, 88 мин
Бесплатно
8.3
Маленькие чудовища
2019, 90 мин
7.9
Офисный беспредел
2018, 84 мин
7.6
День мертвецов: Злая кровь
2018, 86 мин
Бесплатно
8.3
Зомби по имени Шон
2004, 95 мин
9.1
Поезд в Пусан
2016, 113 мин
Бесплатно
7.5
Зараженная
2014, 91 мин