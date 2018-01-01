Фильмы и сериалы про зомби
Коллекция живых мертвецов! Смотрите лучшие истории про восставших из мёртвых. Ужасы, комедии, пародии и даже истории любви: от франшизы «Обитель зла» до переосмысления жанра в корейской дилогии «Поезд в Пусан».

Фильмы
Постер к фильму Армия мертвых в Пусане 2021
8.1

Армия мертвых в Пусане

2021, 109 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пришелец из будущего 2022
7.5

Пришелец из будущего

2022, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Жуткая семейка. Свадебный переполох 2023
7.8

Жуткая семейка. Свадебный переполох

2023, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ночь живых мертвецов 1968
7.1

Ночь живых мертвецов

1968, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Чистота крови 2019
7.1

Чистота крови

2019, 93 мин
Постер к фильму Поезд в Пусан 2: Полуостров 2020
8.7

Поезд в Пусан 2: Полуостров

2020, 110 мин
Бесплатно
Постер к фильму Станция «Сеул» 2016
7.2

Станция «Сеул»

2016, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Маленькие чудовища 2019
8.3

Маленькие чудовища

2019, 90 мин
Постер к фильму Офисный беспредел 2018
7.9

Офисный беспредел

2018, 84 мин
Постер к фильму День мертвецов: Злая кровь 2018
7.6

День мертвецов: Злая кровь

2018, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зомби по имени Шон 2004
8.3

Зомби по имени Шон

2004, 95 мин
Постер к фильму Поезд в Пусан 2016
9.1

Поезд в Пусан

2016, 113 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зараженная 2014
7.5

Зараженная

2014, 91 мин