Пришелец из будущего
Wink
Фильмы
Пришелец из будущего
7.52022, Le visiteur du futur
Комедия, Приключения97 мин18+
Путешественник во времени пытается предотвратить катастрофу на атомной станции

Этот фильм пока недоступен

Пришелец из будущего (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Фантастическая комедия из Франции о путешественнике во времени, который пытается предотвратить катастрофу на атомной электростанции. В небольшом французском городе местный чиновник готовится заключить контракт с китайскими коллегами о строительстве АЭС. Так он сможет не только обеспечить работой жителей, но и сам стать ощутимо богаче. Его дочь Алиса относится к сделке с подозрением, ведь проект не соответствует современной технике безопасности. Эту сделку пытается сорвать Гость, прибывший из будущего, в котором электростанция взорвалась и повлекла за собой экологическую катастрофу и зомби-апокалипсис. Но за ним самим охотится Патруль времени, который хочет, чтобы все случилось так, как и задумано. Чем закончится эта авантюра, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Пришелец из будущего» 2022 года онлайн в хорошем качестве на Wink.

Страна
Франция, Бельгия
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пришелец из будущего»