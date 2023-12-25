Этот фильм пока недоступен
Пришелец из будущего (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Фантастическая комедия из Франции о путешественнике во времени, который пытается предотвратить катастрофу на атомной электростанции. В небольшом французском городе местный чиновник готовится заключить контракт с китайскими коллегами о строительстве АЭС. Так он сможет не только обеспечить работой жителей, но и сам стать ощутимо богаче. Его дочь Алиса относится к сделке с подозрением, ведь проект не соответствует современной технике безопасности. Эту сделку пытается сорвать Гость, прибывший из будущего, в котором электростанция взорвалась и повлекла за собой экологическую катастрофу и зомби-апокалипсис. Но за ним самим охотится Патруль времени, который хочет, чтобы все случилось так, как и задумано. Чем закончится эта авантюра, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Пришелец из будущего» 2022 года онлайн в хорошем качестве на Wink.
СтранаФранция, Бельгия
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
- ФДРежиссёр
Франсуа
Декрак
- Актёр
Арно
Дюкре
- ФДАктёр
Флоран
Дорен
- ЭБАктриса
Эния
Бару
- РДАктёр
Рафаэль
Декрак
- СБАктёр
Слиман-Батист
Берон
- МПАктёр
Матье
Поджи
- ОПАктриса
Одри
Пиро
- ВТАктёр
Венсан
Тирель
- АСАктриса
Асса
Силла
- ЛШАктриса
Лени
Шерино
- ФДСценарист
Франсуа
Декрак
- СБСценарист
Слиман-Батист
Берон
- СППродюсер
Стефан
Партеней
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ММОператор
Матье
Мизирака