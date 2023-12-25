Пришелец из будущего (фильм, 2022) смотреть онлайн

Фантастическая комедия из Франции о путешественнике во времени, который пытается предотвратить катастрофу на атомной электростанции. В небольшом французском городе местный чиновник готовится заключить контракт с китайскими коллегами о строительстве АЭС. Так он сможет не только обеспечить работой жителей, но и сам стать ощутимо богаче. Его дочь Алиса относится к сделке с подозрением, ведь проект не соответствует современной технике безопасности. Эту сделку пытается сорвать Гость, прибывший из будущего, в котором электростанция взорвалась и повлекла за собой экологическую катастрофу и зомби-апокалипсис. Но за ним самим охотится Патруль времени, который хочет, чтобы все случилось так, как и задумано. Чем закончится эта авантюра, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Пришелец из будущего» 2022 года онлайн в хорошем качестве на Wink.

