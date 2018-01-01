Wink
Фильмы
Пришелец из будущего
Актёры и съёмочная группа фильма «Пришелец из будущего»

Режиссёры

Франсуа Декрак

François Descraques
Режиссёр

Актёры

Арно Дюкре

Arnaud Ducret
АктёрGilbert
Флоран Дорен

Florent Dorin
АктёрLe Visiteur
Эния Бару

Enya Baroux
АктрисаAlice
Рафаэль Декрак

Raphaël Descraques
АктёрRaph
Слиман-Батист Берон

Slimane-Baptiste Berhoun
АктёрDr. Henry Castafolte
Матье Поджи

Mathieu Poggi
АктёрMattéo
Одри Пиро

Audrey Pirault
АктрисаLouise
Венсан Тирель

Vincent Tirel
АктёрVictor
Асса Силла

Assa Sylla
АктрисаBelette
Лени Шерино

Lénie Cherino
АктрисаConstance

Сценаристы

Франсуа Декрак

François Descraques
Сценарист
Слиман-Батист Берон

Slimane-Baptiste Berhoun
Сценарист

Продюсеры

Стефан Партеней

Stéphane Parthenay
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Хорлин

Актёр дубляжа
Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Таисия Тришина

Актриса дубляжа
Евгений Рубцов

Актёр дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа

Операторы

Матье Мизирака

Matthieu Misiraca
Оператор