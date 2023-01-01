Фильмы-головоломки
Эти фильмы требуют от зрителя максимальной концентрации! Необычные форма�ты, закрученные сюжеты и неожиданные концовки ждут вас в коллекции интеллектуального кино.
7.5
Момент истины
2020, 86 мин
Бесплатно
8.2
Ускользающий человек
2020, 104 мин
Бесплатно
7.8
Королевская игра
2021, 107 мин
5.5
Криптополис
2021, 85 мин
Бесплатно
8.0
Господин Никто
2009, 133 мин
Бесплатно
7.0
Маяк
2019, 104 мин
Бесплатно
8.6
Паразиты
2019, 126 мин
8.5
Облачный атлас
2012, 165 мин
Бесплатно
9.0
Остров проклятых
2009, 132 мин
7.1
Шоссе в никуда
1996, 128 мин
Бесплатно
7.2
Мастер
2012, 131 мин
9.3
Области тьмы
2011, 100 мин
Бесплатно