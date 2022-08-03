Последний смертный старик в мире бессмертных вспоминает свою жизнь во всех возможных вариантах развития. Философская притча «Господин Никто» — фильм с Джаредом Лето о выборе и любви, отмеченный двумя премиями Венецианского кинофестиваля.



Жизнь пожилого мужчины по имени Немо Никто подходит к концу. Вокруг него — сплошь бессмертные люди, чьи клетки обновляются сами собой, а последние дни Немо на Земле превратились в популярное реалити-шоу. Пробравшийся к нему в палату журналист пытается узнать историю жизни старика, но рассказ полон противоречий. В ключевые моменты повествования Немо совершает противоположные выборы, которые приводят его к разным результатам. Его карьера, любовь и жизненные цели изменяются, а что из этого происходило на самом деле, остается неясным. Но действительно ли у людей есть выбор, какую жизнь прожить?



Погрузиться в загадочную жизнь Немо поможет фильм «Господин Никто» 2009 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

