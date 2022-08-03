Фильм Господин никто (2009)
О фильме
Последний смертный старик в мире бессмертных вспоминает свою жизнь во всех возможных вариантах развития. Философская притча «Господин Никто» — фильм с Джаредом Лето о выборе и любви, отмеченный двумя премиями Венецианского кинофестиваля.
Жизнь пожилого мужчины по имени Немо Никто подходит к концу. Вокруг него — сплошь бессмертные люди, чьи клетки обновляются сами собой, а последние дни Немо на Земле превратились в популярное реалити-шоу. Пробравшийся к нему в палату журналист пытается узнать историю жизни старика, но рассказ полон противоречий. В ключевые моменты повествования Немо совершает противоположные выборы, которые приводят его к разным результатам. Его карьера, любовь и жизненные цели изменяются, а что из этого происходило на самом деле, остается неясным. Но действительно ли у людей есть выбор, какую жизнь прожить?
Погрузиться в загадочную жизнь Немо поможет фильм «Господин Никто» 2009 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
СтранаСША, Канада, Люксембург, Бельгия, Франция, Великобритания, Германия
ЖанрФантастика, Драма, Мелодрама, Фэнтези
КачествоSD
Время133 мин / 02:13
Рейтинг
- ЖвРежиссёр
Жако
ван Дормель
- Актёр
Джаред
Лето
- СПАктриса
Сара
Полли
- Актриса
Дайан
Крюгер
- ФЛАктриса
Фам
Линь Дан
- Актёр
Рис
Иванс
- Актриса
Наташа
Литтл
- Актёр
Тоби
Регбо
- Актриса
Джуно
Темпл
- КСАктриса
Клер
Стоун
- ТБАктёр
Томас
Бирн
- ЖвСценарист
Жако
ван Дормель
- ФГПродюсер
Филипп
Годо
- ЖАПродюсер
Жан-Ив
Асселин
- Продюсер
Марк
Гилл
- СТХудожник
Стефан
Тайлассон
- СШМонтажёр
Сьюзэн
Шиптон
- КБОператор
Кристоф
Бокарн
- ПвКомпозитор
Пьер
ван Дормел