Господин Никто
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Господин Никто

Фильм Господин никто (2009)

8.02009, Mr. Nobody
Фантастика, Мелодрама133 мин18+

О фильме

Последний смертный старик в мире бессмертных вспоминает свою жизнь во всех возможных вариантах развития. Философская притча «Господин Никто» — фильм с Джаредом Лето о выборе и любви, отмеченный двумя премиями Венецианского кинофестиваля.

Жизнь пожилого мужчины по имени Немо Никто подходит к концу. Вокруг него — сплошь бессмертные люди, чьи клетки обновляются сами собой, а последние дни Немо на Земле превратились в популярное реалити-шоу. Пробравшийся к нему в палату журналист пытается узнать историю жизни старика, но рассказ полон противоречий. В ключевые моменты повествования Немо совершает противоположные выборы, которые приводят его к разным результатам. Его карьера, любовь и жизненные цели изменяются, а что из этого происходило на самом деле, остается неясным. Но действительно ли у людей есть выбор, какую жизнь прожить?

Погрузиться в загадочную жизнь Немо поможет фильм «Господин Никто» 2009 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
США, Канада, Люксембург, Бельгия, Франция, Великобритания, Германия
Жанр
Фантастика, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
133 мин / 02:13

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Господин Никто»