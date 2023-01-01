Биография

Тоби Регбо — английский актер кино и телевидения. Родился в Лондоне 18 октября 1991 года. Будущий киноактер обучался в Latymer Upper School, азы мастерства постигал в театральной труппе Young Blood. Имеет норвежские, итальянские и австралийские корни. Также его бабушка являлась балериной. Карьера Тоби Регбо началась в 2006 году, когда он снялся в телевизионном фильме «Испытание королевского стрелка Шарпа». Позже играл в картинах «Господин Никто», «1939», «Долгая ночь», исполнил роль молодого волшебника Альбуса Дамблдора в фэнтези «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Также Тоби можно встретить в сериале «Царство», «Последнее королевство», «Открытие ведьм».