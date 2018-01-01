Аниме для детей
Японская анимация для детей и подростков в одной коллекции: от шедевров Хаяо Миядзаки до новых мультфильмов.
9.4
Гостиница Окко
2018, 90 мин
9.4
Ее заветное желание
2020, 94 мин
8.9
В стране чудес
2019, 110 мин
Бесплатно
9.2
Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера
2019, 86 мин
Бесплатно
8.8
Кот-призрак Андзу
2024, 90 мин
Бесплатно
9.1
Любит — не любит
2020, 98 мин
8.8
Дети моря
2019, 106 мин
Бесплатно
9.0
Спящая принцесса
2017, 106 мин
Бесплатно
8.5
Твой цвет
2024, 100 мин
Бесплатно
8.8
Письмо для Момо
2011, 115 мин
Бесплатно