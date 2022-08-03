Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера
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Детям
Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера

Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

9.22019, Violet Evergarden Gaiden: Eien to Jidou Shuki Ningyou
Аниме, Мелодрама86 мин12+

О фильме

Ветеран Великой войны Вайолет Эвергарден работает секретаршей, сочиняющей письма для людей, которые сами не могу выразить чувства на бумаге. В рамках нового задания героиня отправляется в пансион благородных девиц к аристократке Изабелле, которой нужно помочь с письмом к младшей сестре.

Страна
Япония
Жанр
Мелодрама, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера»