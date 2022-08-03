Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
9.22019, Violet Evergarden Gaiden: Eien to Jidou Shuki Ningyou
Аниме, Мелодрама86 мин12+
О фильме
Ветеран Великой войны Вайолет Эвергарден работает секретаршей, сочиняющей письма для людей, которые сами не могу выразить чувства на бумаге. В рамках нового задания героиня отправляется в пансион благородных девиц к аристократке Изабелле, которой нужно помочь с письмом к младшей сестре.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ХФРежиссёр
Харука
Фудзита
- ТИРежиссёр
Таити
Исидатэ
- НЯРежиссёр
Наоко
Ямада
- ТЯРежиссёр
Такуя
Ямамура
- МКАктриса
Минако
Котобуки
- ЮИАктриса
Юи
Исикава
- АЮАктриса
Аои
Юки
- КУАктёр
Коки
Утияма
- МТАктриса
Минори
Тихара
- АЭАктриса
Ая
Эндо
- ТКАктёр
Такэхито
Коясу
- ХТАктриса
Харука
Томацу
- АТАктриса
Адзуса
Тадокоро
- РЁСценарист
Рэйко
Ёсида
- ТУСценарист
Тацухико
Урахата
- ССПродюсер
Сигэру
Саито
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гуськова
- МИАктриса дубляжа
Маргарита
Иванова-Донская
- ЛЮАктриса дубляжа
Лилия
Юникова
- ВШАктёр дубляжа
Василий
Шумский
- ВОАктриса дубляжа
Вероника
Одинг
- ДУХудожник
Дзёдзи
Уногути
- КСМонтажёр
Кэнго
Сигэмура
- ЭККомпозитор
Эван
Колл