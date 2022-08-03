Гостиница Окко
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Гостиница Окко

Гостиница Окко (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.42018, Wakaokami wa Shougakusei!
Мультфильм, Фэнтези90 мин18+
Фильм в подписке «Wink Дети»

О фильме

Родители Орико Сэки, или просто Окко, попали в страшную аварию, и теперь девочка живет на попечении у своей бабушки – хозяйки гостиницы на горячих источниках. Вскоре Окко начинает замечать, что это место скрывает множество магических секретов, а его постояльцы совершенно особенные. Например, мальчик-призрак по имени Ури-Бо, который становится для Орико настоящим другом.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Мультфильм, Фэнтези, Аниме
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гостиница Окко»