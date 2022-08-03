Родители Орико Сэки, или просто Окко, попали в страшную аварию, и теперь девочка живет на попечении у своей бабушки – хозяйки гостиницы на горячих источниках. Вскоре Окко начинает замечать, что это место скрывает множество магических секретов, а его постояльцы совершенно особенные. Например, мальчик-призрак по имени Ури-Бо, который становится для Орико настоящим другом.

