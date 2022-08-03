Гостиница Окко (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.42018, Wakaokami wa Shougakusei!
Мультфильм, Фэнтези90 мин18+
Фильм в подписке «Wink Дети»
О фильме
Родители Орико Сэки, или просто Окко, попали в страшную аварию, и теперь девочка живет на попечении у своей бабушки – хозяйки гостиницы на горячих источниках. Вскоре Окко начинает замечать, что это место скрывает множество магических секретов, а его постояльцы совершенно особенные. Например, мальчик-призрак по имени Ури-Бо, который становится для Орико настоящим другом.
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Мультфильм, Фэнтези, Аниме
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СКАктриса
Сэиран
Кобаяси
- РЭАктриса
Рина
Эндо
- НМАктриса
Нана
Мидзуки
- ЭКАктриса
Эцуко
Кодзакура
- СМАктриса
Сацуми
Мацуда
- ОСАктёр
Осаму
Ситара
- МКАктриса
Микако
Комацу
- КЯАктёр
Коити
Ямадэра
- ФОАктриса
Фумико
Орикаса
- МТАктёр
Масато
Танака
- РЁСценарист
Рэйко
Ёсида
- МБАктриса дубляжа
Мария
Бондаренко
- ЕААктриса дубляжа
Екатерина
Астрединова
- ОМАктриса дубляжа
Ольга
Мацкевич
- АКАктриса дубляжа
Анна
Кикас
- ТСМонтажёр
Такэси
Сэяма
- МКОператор
Мития
Като
- КСКомпозитор
Кэйити
Судзуки