Женщина в беде 4 (сериал, 2016) смотреть онлайн
2016, Женщина в беде 4 1 сезон
Детективы, Мелодрамы12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Анина мама Валентина уходит ненадолго в собес и пропадает без следа. Наши герои сбиваются с ног, пытаясь отыскать ее, подозревают, что ее похитили – хотя кто и зачем будет похищать пожилую женщину из небогатой семьи?
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыКриминал, Мелодрамы, Детективы, Мини-сериалы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- АГРежиссёр
Алексей
Гусев
- Актриса
Татьяна
Казючиц
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- АКАктёр
Александр
Клемантович
- ККАктриса
Кира
Кауфман
- СЦАктриса
Светлана
Цвиченко
- ВКАктриса
Вита
Кузнецова
- АФАктёр
Алексей
Фокин
- ЕУАктриса
Екатерина
Унтилова
- ССАктёр
Сергей
Смирнов
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- ВМСценарист
Василий
Мешков
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ЕГПродюсер
Евгений
Григорьев
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- КБМонтажёр
Ксения
Бурдинова
- СКОператор
Степан
Коваленко