Всегда говори «всегда» 2
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Всегда говори «всегда» 2

Всегда говори «всегда» 2 (сериал, 2004) смотреть онлайн

9.62004, Всегда говори «всегда» 2 1 сезон
Мелодрамы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Фата, поцелуй, кольцо на пальце... Кажется, что впереди бесконечная радость. Но так бывает только в сказке, а в жизни любовь – это теорема, которую нужно доказывать каждый день. Сергей Барышев участвует в схватке за крупный контракт, Ольга растит малыша, Дмитрий и Надежда строят бизнес. Успех как магнит притягивает зависть и злобу. Сергей оказывается в центре карьерной интриги, которую затевает второй человек в его компании, а в отношения Надежды и Дмитрия вмешивается коллега Надежды – Дарья. Покушение, автокатастрофа, чужой город, дорога, казенный дом, пиковая дама... Новые люди, новые идеи и новые повороты судьбы с видом на надежду...

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Всегда говори «всегда» 2»

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