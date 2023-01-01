Тайный город
Wink
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Тайный город
7.32014, Тайный город 1 сезон
Фэнтези16+

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Тайный город (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Ведьмы, оборотни… Наши предки преследовали их и беспощадно уничтожали. Но потомки этих исчезнувших цивилизаций и сейчас обитают в магическом Тайном городе, который много тысяч лет существует на территории Москвы и сокрыт от глаз обычных людей защитными чарами. Но некоторым все же удастся в него заглянуть, и даже — освоиться в Тайном Городе.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Фэнтези

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайный город»

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