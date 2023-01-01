Спутники (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

В 1941 году комиссару Данилову требуется набрать медицинский персонал для санитарного поезда. В эту компанию попадает доктор Белов — настоящий интеллигент, которому из-за войны пришлось расстаться со своей семьей в Ленинграде. Среди других медицинских работников поезда — строгая и ответственная медсестра Юлия, привлекательная Фаина и монтер Недзвецкий. Всем героям предстоит стать свидетелями ужасов военных лет и пройти настоящее испытание на храбрость, человечность и выносливость.



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