Спутники
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Спутники (сериал, 2015) смотреть онлайн

8.82015, Спутники 1 сезон
Военные, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В 1941 году комиссару Данилову требуется набрать медицинский персонал для санитарного поезда. В эту компанию попадает доктор Белов — настоящий интеллигент, которому из-за войны пришлось расстаться со своей семьей в Ленинграде. Среди других медицинских работников поезда — строгая и ответственная медсестра Юлия, привлекательная Фаина и монтер Недзвецкий. Всем героям предстоит стать свидетелями ужасов военных лет и пройти настоящее испытание на храбрость, человечность и выносливость.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Спутники»

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