Спутники (сериал, 2015) смотреть онлайн
8.82015, Спутники 1 сезон
Военные, Драмы18+
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Сюжет
В 1941 году комиссару Данилову требуется набрать медицинский персонал для санитарного поезда. В эту компанию попадает доктор Белов — настоящий интеллигент, которому из-за войны пришлось расстаться со своей семьей в Ленинграде. Среди других медицинских работников поезда — строгая и ответственная медсестра Юлия, привлекательная Фаина и монтер Недзвецкий. Всем героям предстоит стать свидетелями ужасов военных лет и пройти настоящее испытание на храбрость, человечность и выносливость.
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Рейтинг
7.5 КиноПоиск
- ИШРежиссёр
Иван
Шурховецкий
- СУАктёр
Сергей
Угрюмов
- Актриса
Нелли
Уварова
- Актёр
Виталий
Коваленко
- АСАктёр
Александр
Сирин
- Актриса
Дарья
Мельникова
- ОБАктриса
Оксана
Базилевич
- Актёр
Яков
Шамшин
- Актёр
Артур
Ваха
- ДПАктёр
Дмитрий
Поднозов
- ТРАктриса
Татьяна
Рассказова
- ННСценарист
Наталья
Назарова
- ВПСценарист
Вера
Панова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Максим
Королев
- АКХудожница
Анастасия
Каримулина
- СКХудожница
Светлана
Клеванская
- МНХудожник
Марат
Нигматуллин
- ДЛМонтажёр
Денис
Лузанов
- РГОператор
Рафик
Галеев
- Композитор
Вадим
Маевский
- АТКомпозитор
Александр
Туркунов