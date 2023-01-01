Сердечная рана
Wink
Сериалы
Сердечная рана
9.02021, Kalp Yarasi 1 сезон
Драмы, Мелодрамы16+

Этот сериал пока недоступен

Сердечная рана (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Любовь, способная исцелить глубокие раны души. Звезды турецких сериалов «В ожидании солнца» и «Сердцебиение» Ямур Танрисевсин и Гекхан Алкан в захватывающей драме от сценаристов «Ветреного».

Сердце Ферита было разбито накануне свадьбы: его невеста Ханде изменила с его собственным другом... Ферит уезжает из родного города и вскоре случайно в кафе знакомится с девушкой Айше. Сначала он заключает с ней сделку, чтобы отомстить бывшей возлюбленной, но он даже не представляет, как вскоре изменится его жизнь.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сердечная рана»

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