Сердечная рана (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Любовь, способная исцелить глубокие раны души. Звезды турецких сериалов «В ожидании солнца» и «Сердцебиение» Ямур Танрисевсин и Гекхан Алкан в захватывающей драме от сценаристов «Ветреного».
Сердце Ферита было разбито накануне свадьбы: его невеста Ханде изменила с его собственным другом... Ферит уезжает из родного города и вскоре случайно в кафе знакомится с девушкой Айше. Сначала он заключает с ней сделку, чтобы отомстить бывшей возлюбленной, но он даже не представляет, как вскоре изменится его жизнь.
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Информация
Рейтинг
- Актёр
Гёкхан
Алкан
- Актриса
Ямур
Танрисевсин
- Актриса
Мерве
Чагыран
- Актёр
Топрак
Джан Адыгюзель
- Актриса
Шенай
Гюрлер
- Актёр
Инанч
Конукчу
- Актриса
Йонджа
Шахинбаш
- Актёр
Рыза
Акын
- Актриса
Бурчин
Абдулла
- Актриса
Наз
Сайинер
- АГПродюсер
Али
Гюндогду
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- ВВАктриса дубляжа
Валентина
Варлашина
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина