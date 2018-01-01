Биография

Инанч Конукчу — турецкий актер. Родился в Анкаре 10 ноября 1985 года. Будущий артист окончил театральный факультет DTCF Университета Анкары. В 2005 году Инанч Конукчу дебютировал в сериале «Надежда в темноте» на канале TRT. В 2010-2013 гг. снимался в сериале «Бехзат: Серийные преступления в Анкаре», где играл Призрака. Наиболее узнаваем по ролям в боевиках «Бехзат: Я похоронил свое сердце», «Бехзат Ч. Анкара горит», «Беглец», драмах «Обтягивающее платье», «Шторм ласточки», «Ее имя Зехра», «Нажива», «Сердечная рана».